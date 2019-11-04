  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:24 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مصالحة آل الشيخ والخطيب

سائق قطار

سائق القطار المصاب بـ (طوبة) يكشف عن مفاجأة مدوية

أرشيفية - سد النهضة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن

الإعلامي تامر أمين

تعليق مثير من تامر أمين على أزمة الشيخ الشعراوي

الدولار

دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين

السيسي

«السيسي» يشكر «ترامب» بخصوص سد النهضة

الدولار

نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

أرشيفية

بعد وصفه بـ«المتطرف».. أسما شريف منير تنشر مقولات «الشعراوي»

لقاء ال الشيخ والخطيب

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

كاس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

الجزائر.. سجن أول وزيرة بعهد بوتفليقة في قضايا فساد

عرب وعالم

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي
وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجزائر تحصل علي المركز الأول في العالم في هذا الأمر

#

20 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

#

أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر

#

تطورات جديدة بشأن التحقيق مع أحمد أحمد في فرنسا

أمر قاض في المحكمة العليا الجزائرية، مساء الإثنين، بإيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت في تهم فساد، لتصبح أول مسؤولة رفيعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تدخل السجن.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، الإثنين، طيلة ساعات لخليدة تومي في تهم تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة، خلال شغلها لمنصب وزير الثقافة، كما نقل التلفزيون الرسمي من دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات.
وتعد تومي أول امرأة كانت في منصب رفيع، خلال عهد بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل/ نيسان، تودع السجن في إطار حملة على الفساد، طالت رموز نظامه من وزراء رجال وكبار المسؤولين ورجال الأعمال خلال الأشهر الماضية.
وتومي (61 سنة) شغلت منصب وزيرة ثقافة بين عامي 2002 و2014 وهي قيادية سابقة في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني.
كما عرفت بنضالها في صفوف جمعيات نسوية تتبنى الدفاع عن الثقافة الغربية وتفتح المجتمع.
وسابقا نشرت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات مع تومي في قضايا فساد، تخص تسيير موازنة تظاهرتي الجزائر عاصمة للثقافة الإسلامية العام 2011 والجزائر عاصمة للثقافة العربية عام 2015.
والتظاهرتان دامت الواحدة منهما سنة كاملة وهما عبارة عن مهرجانات للترويج لثقافة دول عربية وإسلامية في الجزائر، والتعريف بالعادات والتقاليد للجزائرأيضا لدى هذه الدول. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي بشمال سوريا
» "آل الشيخ" يوجه رسالة هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي
» "ترامب" يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة
» "الديهي يكشف قصة تعويم الجنيه الذي انقذ الاقتصاد المصري"
» تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل
» ترامب يواجه تحديات قاسية في السباق الرئاسي لـ2020
» حزب البشير يرفض محاكمة "أي سوداني" خارج البلاد
» مفاجأة سارة للمواطنين السعوديين
» بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه
» الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة
» بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه