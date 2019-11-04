لأول مرة منذ 5 سنوات.. بريطانيا تخفض مستوى التهديد الإرهابي

04 نوفمبر 2019 - 10:46 م

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، اليوم الاثنين، عن تخفيض بلادها مستوى تهديد الإرهاب الداخلي من مستوى "خطير" إلى "مهم"، وهو المستوى الأدنى منذ نحو خمس سنوات.



وقالت الوزيرة باتيل في تصريحات لها إن الإرهاب لا يزال أحد المخاطر المباشرة والفورية للأمن الوطني على الرغم من التغيير في مستوى التهديد.

وأكدت على قيام الحكومة بمراجعة مستوى التهديد باستمرار بالقول "ستواصل الحكومة والشرطة ووكالات الاستخبارات العمل بلا كلل لمحاربة التهديد الذي يمثله الإرهاب".

يذكر أنه هناك خمسة مستويات تهديد تظهرها المملكة المتحدة: "حرجة" ، "شديدة" ، "مهمة" ، "متوسطة" و "منخفضة". وأن المستوى الثالث ، "مهم"، يعني أن الممكلة المتحدة باتت حاليا على تهديد احتمال قوي بحصول اعتداء لهجوم الإرهابي.

والمعروف أن مستوى التهديد هذا يتم تحديده من قبل مركز تحليل الإرهاب (JTAC) والذي يقوم بمراقبة وتقييم هذه المستويات مرة كل ستة أشهر.