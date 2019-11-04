  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:26 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مصالحة آل الشيخ والخطيب

سائق قطار

سائق القطار المصاب بـ (طوبة) يكشف عن مفاجأة مدوية

أرشيفية - سد النهضة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن

الإعلامي تامر أمين

تعليق مثير من تامر أمين على أزمة الشيخ الشعراوي

الدولار

دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين

السيسي

«السيسي» يشكر «ترامب» بخصوص سد النهضة

الدولار

نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

أرشيفية

بعد وصفه بـ«المتطرف».. أسما شريف منير تنشر مقولات «الشعراوي»

لقاء ال الشيخ والخطيب

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

كاس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

الرياضة

كاس خادم الحرمين
كاس خادم الحرمين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

#

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بهذا الأمر

#

الملك سلمان لحجاج بيت الله: «نفتخر بخدمتكم»

#

السعودية للمسؤولين: تبسموا في وجوه الحجيج

أخبار السعودية

الفيحاء

المصريون

ثعبان

عكاظ

في واقعة هي الأغرب من نوعها، أوقف حكم مباراة الفيحاء وعكاظ، لمدة 5 دقائق والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، في دور الـ64 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتسلل ثعبان لأرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، الذي كان يحتضن مواجهة الفيحاء وعكاظ، لتتوقف المباراة لمدة 5 دقائق.

وانتهت المباراة بفوز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف دون رد، حيث سجل الأهداف كل من أرسينيو مارتينز في الدقيقة 34، عون مطلق السلولي في الدقيقة 66، عبد الله المطيري في الدقيقة 72.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي بشمال سوريا
» "آل الشيخ" يوجه رسالة هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي
» "ترامب" يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة
» "الديهي يكشف قصة تعويم الجنيه الذي انقذ الاقتصاد المصري"
» تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل
» ترامب يواجه تحديات قاسية في السباق الرئاسي لـ2020
» حزب البشير يرفض محاكمة "أي سوداني" خارج البلاد
» مفاجأة سارة للمواطنين السعوديين
» بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه
» الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة
» بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه