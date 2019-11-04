  • الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:25 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على مصالحة آل الشيخ والخطيب

سائق قطار

سائق القطار المصاب بـ (طوبة) يكشف عن مفاجأة مدوية

أرشيفية - سد النهضة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة بواشنطن

الإعلامي تامر أمين

تعليق مثير من تامر أمين على أزمة الشيخ الشعراوي

الدولار

دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين

السيسي

«السيسي» يشكر «ترامب» بخصوص سد النهضة

الدولار

نشرة اقتصادية.. تعرف على أسعار الدولار والذهب

أرشيفية

بعد وصفه بـ«المتطرف».. أسما شريف منير تنشر مقولات «الشعراوي»

لقاء ال الشيخ والخطيب

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

كاس خادم الحرمين

صورة.. «ثعبان» يوقف مباراة بكأس خادم الحرمين

"محمد بن زايد" يكشف عن إنجاز تاريخي لبلاده

عرب وعالم

بن زايد
بن زايد

الطيب حسين- متابعات

أخبار متعلقة
#

قطر تكشف عن الخطر الوحيد الذي يهددها

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

#

هذا ما قاله العاهل الأردني عن لقائه بمحمد بن زايد

الامارات

محمد بن زايد

بن زايد

كشف بترولي

شهد اجتماع المجلس الأعلى للبترول في الإمارات، الإعلان عن إنجاز تاريخي للبلاد.

جاء هذا في الاجتماع الذي ترأسه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تم الإعلان عن اكتشافات "قياسية والأولى من نوعها في المنطقة" من النفط والغاز.

وذكر المجلس أنه تمت "اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي" من خلال الجهود "الدؤوبة"، التي بذلتها شركة "أدنوك" للطاقة الحكومية.

وذكر أن هذه الاكتشافات "تقدر بـ 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، ما يضع دولة الإمارات في المركز السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز العالمية، بإجمالي احتياطيات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي".

وقال المجلس الذي ترأس اجتماعه "بن زايد" أن هذا يعد "إنجازا تاريخيا منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل 3 عقود".

وذكر أنه تم اكتشاف موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بـ 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.

ووصف المجلس أن "هذه الاكتشافات هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في مؤشر لبداية مرحلة جديدة في تطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي بشمال سوريا
» "آل الشيخ" يوجه رسالة هامة لمجلس إدارة النادي الأهلي
» "ترامب" يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة
» "الديهي يكشف قصة تعويم الجنيه الذي انقذ الاقتصاد المصري"
» تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل
» ترامب يواجه تحديات قاسية في السباق الرئاسي لـ2020
» حزب البشير يرفض محاكمة "أي سوداني" خارج البلاد
» مفاجأة سارة للمواطنين السعوديين
» بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه
» الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة
» بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه