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حقيقة تصدير مصر دواجن إلى غينيا

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حسن علام- متابعات

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مصر

الدواجن

التصدير

غينيا

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لا تصدر لحوم دواجن إلى دولة غينيا، مشيرة إلى أن أية عمليات تصدير للدواجن المصرية تكون وفقا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE»، وقواعد الاستيراد لكل دولة تستورد دواجن مصرية وفقا لهذه المعايير.
وأضافت محرز، ردا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن مصرية من غينيا الجديدة إلى الكويت على أنها دواجن مصرية وتغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا «غير صحيح».

وأشارت إلى عددا من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه يتم منح رخصة التصدير بعد تطبيق شروط وإجراءات الأمان الحيوي كاملة، وتطبيق برنامج تسجيل المنشآت الداجنة، وتطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائي المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فى باريس OIE .

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