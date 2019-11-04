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حماية المستهلك: تعميم سيارات للشكاوى بجميع المحافظات

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن خدمة سيارة الضبطية القضائية، التي أطلقها الجهاز في الأسواق وأماكن التجمعات؛ لرصد أي ممارسات ضارة بالمستهلك، والتعامل معها فورًا، منوهًا إلى أن هذه الخدمة بدأت في القاهرة الكبرى، ونستهدف تعميمها في جميع المحافظات، وتم تجهيز مقرات لها في بعض محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري.

وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أنه حال ورود شكوى للجهاز يتم التواصل مع أقرب سيارة ضبطية قضائية للتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن حماية المستهلك حق دستوري للمواطنين، والرئيس السيسي وجه بالحفاظ على حقوق المواطنين الخاصة بالاستهلاك والرقابة على الأسواق، وعلى الإعلام القيام بدوره في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وكيفية التواصل مع الأجهزة المعنية للحصول على حقوقهم.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المواطن محور اهتمام الدولة والرئيس وجميع المؤسسات، موضحًا أنه تم استحداث شاشات تفاعليه داخل محطات القطار وفي المطار، وفي المولات الكبرى، تتيح لكل مواطن وضع شكواه للتعامل معها بشكل فورى، مع إتاحتها للسياح للإبلاغ عن أي شكوى والتفاعل معها سريعًا ليتأكد أن مصر دولة قانون.

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