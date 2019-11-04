بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

04 نوفمبر 2019 - 07:44 م

أقدم شاب كويتي يدعى بدر مرسال الفضلي، على الانتحار بشنق نفسه، فيما تداول نشطاء مقطع فيديو له يشكو فيه من أزمات يعاني منها قبل رحيله.

وتوفي الشاب في عقده الثالث، اليوم الإثنين، حيث شنق نفسه في حديقة الدوحة، بسبب وضعه المادي الصعب بحسب ناشطون.

وأفاد حسابات كويتية، عبر "تويتر"، بأن الشاب تم سحب بطاقته الأمنية من قبل الجهاز المركزي.