  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:08 م
بحث متقدم
المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

أرشيفية

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

السعودية

مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

أرشيفية

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

أسما والشعراوي

أول ظهور لابنة شريف منير بعد إهانتها «الشعراوي»

أصحاب المعاشات

الحكومة تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره هجمات 11 سبتمبر

#

إصابة 14 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية

#

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بالسلام

#

القبض على فريق رياضي مزيف حاول السفر للخارج

بوتين

11 جنرالًا

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية.

وأصدر بوتين مرسوما ينص على إعفاء 11 جنرالا من مناصبهم، بينهم 6 في وزارة الطوارئ و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية.

ومن الجنرالات الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام في وزارة الداخلية، لواء الشرطة ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز حاليا في السجن بتهمة احتيال.

كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية
» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن
» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام
» «كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك
» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم
» أبرزها الإنترنت.. ما مميزات القمر الصناعي «طيبة 1»؟
» مقتل 5 أشخاص في مظاهرات بالعراق
» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي
» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه