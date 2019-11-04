» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن

04 نوفمبر 2019 - 07:42 م

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية.



وأصدر بوتين مرسوما ينص على إعفاء 11 جنرالا من مناصبهم، بينهم 6 في وزارة الطوارئ و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية.



ومن الجنرالات الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام في وزارة الداخلية، لواء الشرطة ألكسندر ميلنيكوف، المحتجز حاليا في السجن بتهمة احتيال.



كما أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.







