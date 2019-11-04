«كات» مديرًا فنيًا لفريق اتحاد جدة

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الزمالك

جولدى

أعلن مسئولو اتحاد جدة السعودى تعيين الهولندى تين كات، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للمدرب التشيلى لويس سييرا الذي رحل مؤخرًا عن الفريق بسبب سوء النتائج.

ويضرب نادي الاتحاد موعدا مهما أمام الوصل الإماراتي في مباراة الإياب بدور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية فى جدة "ملعب الجوهرة المشعة"، وكانت مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16 قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2 / 1.

وكشفت الصفحة الرسمية للنادى على موقع تويتر أن مجلس إدارة اتحاد جدة أنهى اتفاقه مع الهولندى المخضرم هانك تين كات لنهاية الموسم الحالى مع إمكانية التجديد لموسم آخر.

المدرب الهولندى يملك سيرة ذاتية قوية، حيث سبق له العمل كمساعد فى تدريب برشلونة الإسبانى بين عامى 2003 و2006، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما فاز مع أياكس الهولندي ببطولة كأس هولندا موسم 2006-2007 وبعدها فاز بالسوبر الهولندي في نفس السنة.

وقاد هانك تين كات فى المنطقة العربية، نادي الجزيرة الإماراتي وتولى بعدها تدريب الوحدة لمدة 6 أشهر فقط.

 


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