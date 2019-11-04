إعفاء العاملين بـ«المتحف الكبير» من الأقصى للأجور

وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال، على عدم التزام هيئة المتحف المصرى الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة.

وقال الدكتور على عبدالعال: "نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور"، مضيفا "لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى". وتابع قائلا: "هناك وزارات محتاجة كوادر وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى".

وقال الدكتور على عبدالعال: "نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور"، مضيفا "لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى". وتابع قائلا: "هناك وزارات محتاجة كوادر وعندما يتم طلبها للعمل ترفض بسبب الحد الأقصى".

وأضاف "هذا المتحف قد يكون فى حاجة لشخص معين له قدرات معينة وإذا التزمت بالحد الأقصى هيرفض العمل"، مضيفا أن "هناك وزارة من الوزارات اعتذر عن توليها لأنهم بيتقاضوا مليون و2 مليون".

وأضاف "هذا المتحف قد يكون فى حاجة لشخص معين له قدرات معينة وإذا التزمت بالحد الأقصى هيرفض العمل"، مضيفا أن "هناك وزارة من الوزارات اعتذر عن توليها لأنهم بيتقاضوا مليون و2 مليون".