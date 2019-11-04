» أبرزها الإنترنت.. ما مميزات القمر الصناعي «طيبة 1»؟

قال نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، بالولايات المتحدة، علاء النهري، إن القمر الصناعي "طيبة – 1"، الذي تستعد مصر لإطلاقه، يعمل بالدرجة الأولى، على نظام تحديد المواقع بدقة، وكذلك زيادة سرعة الإنترنت و"الواي فاي" في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بقناة صدى البلد، أن القمر الصناعي أيضًا سيساهم في مواجهة العناصر الإرهابية، والذي من خلاله يمكن التقاط الموجات اللاسلكية، التي ترسلها تلك العناصر.

وأوضح أنه يساهم في توقعات الأرصاد الجوية، وقادر على إرسال إنذارات بأي مخاطر للسيول، بحيث تقوم الدولة للاستعداد قبل قدوم الموجة، لافتًا إلى أن يعد طفرة حديثة في وسائل الإتصال.

وتستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي "طيبة – 1"، في وقت قريب، بحيث يساهم في مجال التنمية، والتعليم ومجالات أخرى، إضافة إلى تحسين جودة الاتصالات في مصر، كما أنه يغطي دول من شمال إفريقيا.