» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي

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كاس الاتحاد الاسيوي

المصريون

العهد اللبناني

حصل فريق العهد اللبناني على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد الفوز على 25 أبريل الكوري الشمالي، بهدف دون رد، اليوم الاثنين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويدين العهد بفضل كبير في الفوز للاعب خط وسطه الغاني يوسف يعقوبو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 .

وعانى 25 أبريل الكوري الشمالي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد حارس المرمى إن تاي-سونج في الدقيقة 26 ، بسبب عرقلة المهاجم اللبناني أحمد زريق عندما كان في وضع انفراد.

وتوج العهد بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، كما بات أول فريق لبناني يحرز اللقب القاري.

وقدم العهد اللبناني عروض مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 11 مباراة دون أي خسارة، وحقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات.

ولم تتلق شباك الفريق اللبناني سوى ثلاثة أهداف في المباريات الــ11، وقد حافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع التي خاضها خلال الأدوار الإقصائية قبل أن ينجح في الأمر نفسه في المباراة النهائية اليوم.


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