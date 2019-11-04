«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

04 نوفمبر 2019 - 05:09 م

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن حلم غريب، بانه يأكل "بليلة" من عربية اسمها الشحات.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي».

وأضاف: «صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقه إن شاء الله خير»، وهو ما حمل البعض إلى تفسيرالمنشور بأنه سخرية من رئيس نادي الزمالك.

وكان المستشار تركى آل الشيخ، قد أكد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية.