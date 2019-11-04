قرار صادم من «ليفربول» لـ«قطر» بشأن الانتهاكات

04 نوفمبر 2019 - 04:58 م

رفض مسئولو ليفربول الإنجليزي، إقامتهم في فندق كمبينسكي، أثناء مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في قطر بشهر ديسمبر المقبل، بسبب المخاوف المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر موقع أثليتك العالمي، أنه قد تم عرض فندق كمبينسكي، على ليفربول للإقامة فيه، وهو فندق فخم 5 نجوم، ولكن ليفربول قد رفض العرض بسبب ماضيه السيئ.

حيث كشف تحقيق أجرته صحيفة جارديان البريطانية في اكتوبر 2018، أن العمال المهاجرين الذين يعملون في فندق كمبينسكي، كانوا يحصلون على رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، في ظل خرق لقوانين العمل، حيث كان حراس الأمن يعملون 12 ساعة، في درجات حرارة 45 درجة مئوية، ويتقاضون أقل من 8 جنيهات إسترليني في اليوم.

كما أوضحت التقارير أن ليفربول أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات القطرية بقرارهم، وانتقلوا للإقامة في فندق آخر لا تحوم حوله مثل تلك المخاوف، وتفيد التقارير أن الطرفين قد استجابوا لطلبات ليفربول.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول أول مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر، على ملعب المدينة التعليمية، في دور نصف النهائي.