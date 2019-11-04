  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:11 م
بحث متقدم
أرشيفية

تعليق صادم من الحكومة بشأن خفض سن الطفل

المتهم بقتل رئيس مباحث قوص

الأمن يتوصل لقاتل «ضابط قوص» ويقتله في معركة مسلحة

أرشيفية

بالفيديو.. انتحار شاب كويتي بطريقة شنيعة

السعودية

مرسوم ملكي عاجل يحذر السعوديين

أرشيفية

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار على هذه المناطق

أثناء إشهار إسلامهما

بالصور/ سائحتان بمصر تعلنان إسلامهما.. وهذا ما قالتاه

ال الشيخ

«آل الشيخ» يكشف عن حلم غريب:«لما صحيت لزقت ظهري»

أرشيفية

حفيد «الشعراوي» يحسم أزمة وصف جده بالـ«المتطرف»

محمد صلاح

مفاجأة..نجم الـ«سيتي» يُهدد انتقال «صلاح» لريال مدريد

أسما والشعراوي

أول ظهور لابنة شريف منير بعد إهانتها «الشعراوي»

الإدارية العليا تقرر وقف طعن الحكومة على «الأدنى للأجور»

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أحمد سالم - متابعات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. العرب يحتجون على تقاعس الشرطة عن محاربة الجريمة

#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

#

الحكومة الفلسطينية ترفض التهديدات الإسرائيلية

#

لجنة من «الأوقاف» لفحص مخالفات في طباعة «المصاحف»

المحكمة

الادارية العليا

الحد الادنى

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي لوضع حد أدنى للمعاشات تعليقيًا لحين الفصل في موضوع الدعوى المنظورة بالمحكمة الدستورية العليا.

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية نفسها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش يتدخل لإخماد حريق ضخم بالقليوبية
» بوتين يقيل 11 جنرالًا في أجهزة الأمن
» «المسابقات» تعلن مواعيد مؤجلات مسابقة الدوري العام
» «كلوب»: لا بديل عن الفوز أمام جينك
» وفاة خليجي وخادمته عرايا داخل بانيو في شقة بالهرم
» أبرزها الإنترنت.. ما مميزات القمر الصناعي «طيبة 1»؟
» مقتل 5 أشخاص في مظاهرات بالعراق
» للمرة الأولى.. العهد اللبناني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي
» "فيس بوك" يحظر المحادثات الجنسية
» استقالة وزير كويتي لتولي منصب إقليمي
» دولة أوروبية ترتكب جريمة شنيعة بالعراق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه