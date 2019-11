تحرك سفينة عالقة في شلالات نياجرا منذ 1918

تحركت سفينة عالقة في شلالات نياجرا منذ 1918 لعدة أمتار بسبب سوء الأحوال الجوية.

في سياق متصل أعلن جيم هيل أحد العاملين في شركة نياجرا باكس، عن ظنه أن السفينة تقدمت 50 مترا عن موقعها الأساسي وانقلبت علي جنبها علي حد قوله.

يذكر أن السفينة تحمل اسم"ايرون سكون" وهي أحد معالم نياجرا بعدما علقت في الصخور من الاتجاه الكندي عام 1918 علي بعد 600 متر بعد قطرها، حسبما نشرت صحافة محلية.

The severe weather conditions experienced yesterday have caused the iron scow, which has remained lodged in the powerful upper rapids above the Falls for over a century, to shift significantly from its position.



