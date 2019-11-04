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"أجيري" يتولى الإدارة الفنية لليجانيس الإسباني

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أعلن نادي ليجانيس الإسباني تعيين خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بيليجرينو.

وأصدر نادي ليجانيس بيانًا رسميًا أعلن خلاله التوصل مع المدرب المنتخب المكسيكي خافيير أجيري أونينديا لاتفاق لتولي مسؤولية مقعد المدير الفني للفريق للفترة المتبقية من الموسم.

وكانت إدارة ليجانيس قد قررت إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو من منصبه يوم 21 أكتوبر الماضي على خلفية تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

يُذكر أن خافيير أجيري كان قد أقيل من منصب المدير الفني لمنتخب مصر في شهر يونيو الماضي على خلفية الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتوديع كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي.


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