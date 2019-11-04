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إنقاذ 4 أشخاص من الجحيم الأبيض

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مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

متابعات - أمينة عبد العال

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روسيا

مواقع التواصل

الجحيم الابيض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ 4 أشخاص "3 رجال وسيدة" علقوا في الغابة المتجمدة في شمال شرق روسيا، وتم إنقاذهم بالصدفة بعد أن رأتهم طائرة وهبطت لانتشالهم، وهم يصارعون الرياح والثلج.

وكان الـ 4 قد قطعوا مسافة 270 كيلو مترا للوصول إلي مدينة "سريدنيكوليمسك" شمال شرق روسيا، وهي تقع المنطقة القطبية الشمالية، وأثناء رحلتهم تعطلت عربات المجموعة، وبحثوا عن ملجأ في طقس شديد البرودة وكانت درجة الحرارة 18 تحت الصفر، وكانوا جميعهم دون هاتف محمول، إلا أن الطائرة عندما رأتهم توقفت لإنقاذهم، حسب الصحافة المحلية.


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