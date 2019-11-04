يذبح ابن عمه أثناء تناول الإفطار بكفر شكر

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متابعات- الدويني فولي

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القليوبية

كفر شكر

ابن عمع

شهدت قرية المفتي التابعة لمركز كفر شكر بالقيلوبية جريمة بشعة، حيث أقدمَّ فلاح، في نهاية العقد الرابع من العمر، على ذبح نجل عمه حال تناولهما وجبة الإفطار داخل منزل الأخير.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عبدالله فليفل، مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى “الأحرار” التعليمي بالزقازيق، بوصول المدعو “عبدالله.س.س” 40 سنة، تاجر فاكهة، مُقيم بقرية “المفتي” التابعة لدائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة وجرح قطعي بالوجه، وحالته العامة خطرة وغير مستقرة.
 
وتبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجني عليه، ويُدعى “محمود.ج.س”، وذلك إثر مشادة كلامية بينهنا أثناء تناول وجبة الإفطار بمنزل التاجر.


وأفادت التحريات بأن المشادة كانت عبارة عن تجدد خلافات بين الطرفين، والتي حدثت قبل عدة أيام حال تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين نجل خاله والمتهم، إلا أن الأخير لم يهدأ حتى أقدم على جريمته اليوم بذبح نجل عمه بواسطة “سنجة” كانت بحوزته.


جرى نقل المجني عليه لغرفة العناية المركزة بالمستشفى، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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