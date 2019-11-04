» محمد رمضان: معايا عربية "رولز رويس" بس مش سعيد

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نشر الفنان محمد رمضان صورًا لنفسه أثناء وقوفه في الشارع منتظرًا سيارته الرولز رويس.

وقال "رمضان" تعليقا على الصورة: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان".

وأضاف ساخرًا: "بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة".

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