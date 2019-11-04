سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

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سمية الخشاب

شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما حادا على أسرة طليقها الفنان أحمد سعد بعد حصوله على حكم غيابي ضدها بحسبها 3 سنوات بسبب شيكات بدون رصيد.

وقالت سمية في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نفسي أعرف أهله ساكتين ليه .. أخوه عمرو سعد عايش لنفسه .. ولما تعب مرفعش سماعة التليفون يسألني أخويا عامل ايه ؟ .. ولما كان أحمد سعد تعبان مفيش حد فيهم سأل وكنت بلف بيه في المستشفيات .. هما حاجة صعبة اوي".

وتابعت: "أخوه الكبير الدكتور سامح عبد الرحمن قالي الطحال دا مش مهم في جسم الإنسان وهما بيقووه على إنه يعمل حاجات غلط".

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