سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

04 نوفمبر 2019 - 06:24 ص

شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما حادا على أسرة طليقها الفنان أحمد سعد بعد حصوله على حكم غيابي ضدها بحسبها 3 سنوات بسبب شيكات بدون رصيد.



وقالت سمية في مداخلة مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "نفسي أعرف أهله ساكتين ليه .. أخوه عمرو سعد عايش لنفسه .. ولما تعب مرفعش سماعة التليفون يسألني أخويا عامل ايه ؟ .. ولما كان أحمد سعد تعبان مفيش حد فيهم سأل وكنت بلف بيه في المستشفيات .. هما حاجة صعبة اوي".



وتابعت: "أخوه الكبير الدكتور سامح عبد الرحمن قالي الطحال دا مش مهم في جسم الإنسان وهما بيقووه على إنه يعمل حاجات غلط".



