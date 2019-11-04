نجم الأهلي السعودي يحرج مرتضى منصور: كلامك مش هيحصل

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مرتضى منصور

عمر السومة

تعرض مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - لموقف محرج بعد رد عمر السومة - نجم الأهلي السعودي - على إساءته لكريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وقال "السومة" في تصريحات له: "أحترم السيد مرتضى منصور كونه رئيس نادي كبير في الوطن العربي .. لا أعرف ما إذا كان بينه وبين جروس مشاكل كبرى .. لكن كلامه عن هبوط أهلي جدة للدرجة الثانية غير صحيح .. هذا أمر صعب جدًا".

وأضاف: "جروس هو الأفضل بالدوري السعودي .. حققت معه 4 بطولات .. وكنت هدافا للدوري 3 مواسم وأجمل أيامي كانت معه واسألوا جميع اللاعبين".

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