  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم

ارتفاع عدد القتلى في تظاهرات إثيوبيا

ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن

11 نوفمبر.. ظاهرة طبيعية تتكرر كل قرن والعلماء يحذرون

الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

علاقة محرمة تقيل الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز"

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

الطالب محمود البنا

تعليق مفاجيء من والد محمود البنا على وفاة جدة "راجح"

ديسابر

مدرب بيراميدز: سوف ننتقم من الزمالك المباراة المقبلة

مصطفى شعبان

مصطفى شعبان يحرج ابنة شريف منير بسبب إساءتها للشعراوي

محمد هنيدي

رد ناري من هنيدي على خناقة إليسا وأفيخاي أدرعي

أحمد سعد

سمية الخشاب تكشف مفاجأة محرجة عن أسرة أحمد سعد

نجم الزمالك يكشف أغرب موقف فعله معه محمد صلاح

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: لن أخالف ضميري وأشتم هذا اللاعب لأرضي الجماهير

#

محمد صلاح يحرج أمير قطر

#

طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»

#

تعليق مثير للجدل من فرجاني ساسي على مستوى "صلاح"

جنش

صلاح

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" - حارس مرمى الزمالك - أن النجم المصري محمد صلاح عرض المساعدة في علاجه.

وقال "جنش" في تصريحات تلفزيونية: "صلاح لم يتركني منذ تعرضي للإصابة بوتر أكيلس مع منتخب مصر ودعمني معنويا وعرض أن يساعد في علاجي في أي مكان أختاره لكي أعود للملاعب بأسرع وقت".

وأضاف: "صلاح عرض علي أيضا أن يأخذني للعلاج في أسبانيا وسألني ما إذا كنت أحتاج لأي شيء لكني شكرته".

واستدرك: "عند احتياجي لطبيب متخصص في التأهيل .. أخبرني محمد أبو العلا - الطبيب بمنتخب مصر - أن الطبيب الخاص بمحمد صلاح هو أفضل من يقوم بتلك المهمة .. وبعدها فوجئت بصلاح يتصل بي ويخبرني أنه سينسق مع طبيبه الخاص لعلاجي وهو ما حدث فعلا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على سعر الدولار اليوم
» جنش يبكي بحرقة على الهواء .. لماذا؟
» فنانة شهيرة: من امبارح وأهلي بيبلغوني بخبر طلاقي اللي أنا معرفوش
» محمد رمضان: معايا عربية "رولز رويس" بس مش سعيد
» أغرب موقف حدث أثناء صلاة الجنازة على الفنان حسين الشربيني
» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
» سقوط 86 قتيلا جراء الاحتجاجات الأخيرة بإثيوبيا
» أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء
» فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس
» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه