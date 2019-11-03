"أبوشقة": العام القادم سيشهد 3 انتخابات هامة في مصر

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المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

المصريون ـ متابعات

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن عام 2020 سيشهد 3 انتخابات؛ انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمحليات، لافتًا إلى أن الحكومة تحدد التوقيت وفقًا لمعايير مالية وأمنية، وهي الأقدر على ضبط هذه المعايير.
وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء يوم الأحد، إلى ظانه يعتقد أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون في المقدمة؛ لأن انتخابات مجلس النواب ستكون في شهر نوفمبر تقريبًا، وقد يلحق بذلك المحليات.
وأوضح أن الجهاز الوظيفي في الدولة مضطرب، وأن الفسادالحكومي سببه الرئيسي هو أننا أمام نظام بالنسبة لقانون محليات يحتاج هدمه كاملًا، وأن نكون أمام قانون عصري يواكب تطلعات المصريين عقب 30 يونيو 2013.

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