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رئيس وزراء:

سقوط 86 قتيلا جراء الاحتجاجات الأخيرة بإثيوبيا

عرب وعالم

أبي أحمد
أبي أحمد

المصريون ووكالات

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قال أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الأحد، إن عدد قتلي احتجاجات الشهر الماضي ارتفع إلى 86 قتيلا وحث المواطنين على مقاومة القوي التي تهدد وقف تقدم البلاد.
وقال أبى أحمد في مؤتمر صحفى مع مؤسسات صحفية محلية نشرته محطة فانا الإذاعية التابعة للحكومة: «يتعين علينا وقف هذه القوى التي تحاول جرنا خطوتين إلى الوراء كلما تحركنا خطوة إلى الأمام».
وخرج أنصار الناشط جوهر محمد إلى الشوارع يومى 23 و24 أكتوبر، للاحتجاج بعد أن قال إن الشرطة طوقت منزله في العاصمة أديس أبابا وحاولت سحب حراسه.
وذكر رئيس الوزراء أن معظم القتلى من العرقين الأمهرى وأورومو مضيفا أنهم من المسلمين والمسيحيين .

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