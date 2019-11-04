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أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء

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محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

المصريون ـ متابعات

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قال الفنان محمد الشرنوبي، إن الشركة المنتجة التي كان يتعامل معها تقدمت بشكوى ضده في نقابة الموسيقيين، لغنائه أغنية في فيلم الممر، موضحا أنه نشر صورة تثبت أن صاحبة الشركة كانت في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، أي أن غناء الأغنية كان بعلم الشركة.
وأشار «الشرنوبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أنه لم يتلق إخطار رسمي من النقابة بإيقافه عن الغناء حتى الآن، مضيفا أنه ترك العمل بالشركة لعدم رغبته في الاستمرار في العمل معهم، ورفع دعوة في المحكمة الاقتصادية لفسخ العقد.
وذكر أن قيمة الشرط الجزائي بالعقد كبير، معلقا: «كنت مآمن للشخص اللي كان أقرب حد ليا، وأنا غلطان إني مضيت».


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