» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء

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وزيرة الصحة هالة زايد

المصريون ـ متابعات

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نظام التأمين الصحي الجديد سيطبق في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء بشكل تجريبي في مارس المقبل، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي، بالعمل في محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن منظومة التأمين الصحي الجديد تحتفل اليوم بتسجيل مليون مواطن في المنظومة، مضيفا: "عجلة التأمين الصحي اتحركت ومش هتقف".

وأوضحت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع  علي قناة mbc  مصر، اليوم الأحد، أنه كان مسجل نحو 17 ألف حالة على قوائم الانتظار، والحالة متوسط انتظارها يصل إلى نحو 400 يوم، منوهة بأنهم قضوا على قوائم الانتظار خلال شهرين، ومتوسط انتظار المريض أصبح أقل 17 يوم.

وأضافت"وزيرة الصحة"، أن هناك عجزا شديدا في خريجي كليات الطب، مشيرة إلى أن الطب مهنة قائمة على التعليم المستمر، والوزارة اعتمدت برنامجا تدريبيا جديدا للأطباء، ومعتمدا دوليا لافتة الى، أنها مازالت تمتلك ترخيص مزاولة مهنة الطب، على الرغم من أنها لم تزاول المهنة منذ عام 2006، مشيرة إلى أن هذا الأمر خطأ، ويجب معالجته.

وأشارت "زايد" الي، أنه ليس من الممكن أن يرفض الأطباء أي فرص تدريبية مجانية تقدمها الوزارة لهم، لافتة إلى أنها ستجتمع مع نقيب الأطباء لمناقشة تفاصيل نظام التكليف الجديد، وشرح كل بنوده.


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