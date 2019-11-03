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مع نظيره الأوكراني..

ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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تطور سريع.. أول نائب جمهورى يطالب بعزل "ترامب"

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، بالكشف عن هوية "مسرب المعلومات"، الذي أفشى معلومات بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، معتبرًا أنه "فهم الأمر بصورة خاطئة".
وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد فهم مسرب المعلومات الأمر بصورة خاطئة للغاية، لدرجة أنه لا بد أن يكشف عن نفسه".
وأضاف "وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة تعلم من هو، ولكن لأنها ذراع الحزب الديمقراطي، فلا تريد الكشف عنه لأن ذلك سيسبب الكثير من المتاعب. اكشفوا عن ذلك الشخص وانهوا مهزلة العزل".
والخميس، صوّت الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، على قرار يضفي الطابع الرسمي على الخطوات التالية من تحقيقاتهم بشأن محاسبة ترامب وعزله.
والشهر الماضي، بدأ مجلس النواب تحقيقًا رسميًا بهدف عزل ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافسه المحتمل جو بايدن بانتخابات الرئاسة لعام 2020.
وكان البيت الأبيض كشف فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لإجراء تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، هدد حين كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ونفى ترامب، في أكثر من مناسبة، ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مشددًا على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".
واتهم ترامب بايدن وابنه بالضلوع في أنشطة فساد في أوكرانيا، بينما يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات.
ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون. -

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