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الجيش السوداني: ادعاءات الحوثيين بشأن قتلانا "حرب نفسية"‎

عرب وعالم

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد رفيع بحركة متمردة بدارفور‎
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد رفيع بحركة متمردة بدارفور‎

المصريون ووكالات

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"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

وصف الجيش السوداني، الأحد، الأنباء التي ينشرها الحوثيين حول خسائره باليمن بأنها "ادعاءت تأتي في إطار الحرب النفسية".
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن: "ادعاءات الحوثيين حول خسائر القوات المسلحة بحرب اليمن بمثابة حرب نفسية ضد الجنود السودانيين المرابطين فى اليمن ومحاولة لتأليب الرأى العام السوداني".
وأضاف الحسن أن "عدد القتلى المعلن من قبل الحوثيين لا يسنده أى منطق، والجيش السوداني خاض حربًا أهلية لنحو 21 عاما ولم يفقد كل ذلك العدد من الأرواح، فكيف بحرب اليمن؟".
وأشار إلى أن المجتمع السودانى بطبعه متكافل؛ فيستحيل أن يقتل كل ذلك العدد دون أن يكون له صدى فى المجتمع المحلي.
والسبت، قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "الحوثي"، إن خسائر الجيش السوداني، في اليمن، تجاوزت 8 آلاف عنصر، بينهم 4 آلاف و253 قتيلًا، والباقي جرحى.
وأضاف أن 850 عسكريًا سودانيًا قُتلوا خلال عامي 2015 و2016.
والسودان إحدى الدول الأعضاء في تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة في مواجهة قوات الحوثيين المدعومة من إيران المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وارتفعت دعوات في السودان، مؤخرا، تطالب بسحب القوات السودانية من اليمن، خاصة بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، للأناضول في وقت سابق، إن قرار استمرار أو سحب القوات السودانية من اليمن "تتم مناقشته بصورة مستمرة في كافة مستويات الحكم، وسيتشكل المجلس التشريعي قريبًا ليقول كلمته الفصل".
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام، حتى بات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية. -

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