شالكة تخطف فوزًا غاليًا على أوجسبورج

03 نوفمبر 2019 - 09:38 م

حقق فريق شالكه فوزًا غاليًا على مضيفه أوجسبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وسجل أهداف شالكه ستيفان ليتسناينر، لاعب أوجسبورج، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول وأوزان محمد كاباك في الدقيقة 71 وأمين حارث في الدقيقة 82.

فيما سجل هدفي أوجسبورج دانيل باير في الدقيقة 38 وألفريد فينبوجاسون في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع شالكه رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد أوجسبورج عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.