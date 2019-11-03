  • الإثنين 04 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:55 ص
بحث متقدم
الإبراشي

"الإبراشي" يفتح النار على السكة الحديد: دويلة داخل الدولة

المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد

"أبوشقة": العام القادم سيشهد 3 انتخابات هامة في مصر

السفير بسام راضي

الرئاسة تكشف تفاصيل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

الدكتور حسام بدراوي

حسام بدراوي: "السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين"

ترامب

ترامب يطالب بكشف هوية مسرب مكالمته

الجنيه والدولار

الدولار يتراجع في بنكين خلال التعاملات المسائية

إسماعيل ياسين

إسماعيل ياسين يتصدر «تويتر» ويسب الدين لهذا الشخص

ملابس شتوية

تطبيق «تبديل».. البس من غير ما تدفع ولا مليم!

رياض محرز وزوجته

علاقة «آثمه» لزوجة رياض محرز مع ملاكم أمريكي

تركي

تصريح مفاجئ لـ«آل الشيخ» بعد وصوله إلى مصر

نجم "بيراميدز" بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا

#

«بركات» يحذر لاعبي المنتخب من هذا الأمر

#

نجم الأهلي: فكرت في الاعتزال بسبب هذا الشخص

#

نجم الأهلي يخلع تيشرت النادي ويرميه في أرضية الملعب

المصريون

الاهلى

حسام البدرى

بيراميدز

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز لدخول قائمة المنتخب المصري بدلاً من أيمن أشرف ظهير الأهلي.

وبحسب صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز لمعسكر الفريق بدلاً من أيمن أشرف".

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب المصري في الخامس من نوفمبر المقبل بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من الشهر الجاري ضمن تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية أمام منتخب ليبيريا في السابع من الشهر الجاري قبل أن يستقر حسام البدري على القائمة النهائية للمنتخب والتي ستشمل خوض المباراتين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» انفجار في منشأة للكيماويات بولاية لويزيانا الأمريكية
» سقوط 86 قتيلا جراء الاحتجاجات الأخيرة بإثيوبيا
» أول تصريح من محمد الشرنوبي بعد إيقافه عن الغناء
» فرح شعبي بحضور 35 راقصة داخل نادي الشمس
» وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام التكليف الجديد للأطباء
» النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير
» تصريح مفاجئ من «مصطفى شعبان» على الإساءة لـ«الشعراوي»
» تحذير شديد من النيابة العامة السعودية
» نجم "بيراميدز" بديلًا لظهير الأهلي في المنتخب
» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية
» حبس سفير كويتي 7 سنوات.. تعرف على تهمته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه