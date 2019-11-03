» حسم قضية أثارت جدلًا كبيرًا بالسعودية

03 نوفمبر 2019 - 07:22 م

حسمت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، قضية أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وانتشر خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لمخالفين يمارسون التفحيط في أحد طرق الرياض الرئيسية، ما أثار موجة انتقادات كبيرة.

بدورها، أكدت الإدارة العامة للمرور أن الفيديو المتداول قديم وتم ضبط المخالفين ومعاقبتهم.

والفيديو الذي حمل عنوان "الدائري الغربي.. يبثون الرعب في قلوب الآمنين في غياب المرور"، حاز على اهتمام واسع، قبل أن يتم توضيح حقيقته.