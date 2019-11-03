اتحاد الكرة أمام البرلمان بسبب "محمد صلاح"

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مجلس النواب

اتحاد الكرة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

برأ جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكر ة القدم، اللجنة من بطلان صوت الاتحاد للنجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول فى استفتاء احسن لاعب على مستوى العالم، وذلك أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال رده على الاستجواب الذى تقدم به السيد حجازى عضو البرلمان.

وأكد جمال محمد على، فى رده على ان اللجنة الخماسية صدر قرار توليها المسئوليه يوم 20 اغسطس واستلمت الإدارة يوم 24 من نفس الشهر، وقام مسئولو الاتحاد بإرسال التصويت يوم 15 اغسطس وأفاد الاتحاد الدولى باستلام الاستمارة يوم 16 اغسطس اى قبل استلام اللجنة الخماسية بمهام عملها بثمانية ايام وهذا ما اقتنعت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التي عقدت اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد الذى اثنى على الشرح التفصيلى لهذا الموضوع من قبل جمال محمد على وقد كان مقرونا بالأدلة والمكاتبات الرسمية.

وأكد جمال محمد على، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى واحمد المحمدى قائد المنتخب قاما بالتوقيع على الاستمارة وكلاهما صوت لصالح محمد صلاح ولكن الخطأ كان فى الاجراءات الإدارية التى يتبعها الاتحاد الدولى فى مثل هذا الامور.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية، إلى أن محمد صلاح قدوة للشباب المصرى وقيمة اقتصادية واجتماعية لمصر، وأنه يحمل رسالة سلام ومحبة من الشعب المصرى لكل دول العالم وان ما يقوم به صلاح من جوانب انسانية فى المجتمع المصرى له قيمته الاجتماعية التى تؤكد الانتماء الوطنى والحس القومى الذى يغرسه صلاح لكل شباب مصر.

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