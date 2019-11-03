«جلال»: أهدرنًا فوزًا كبيرًا على بطل سيشيل.. وعودة «جمعة» المكسب الأهم

03 نوفمبر 2019 - 05:37 م

أبدى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، سعادته بالتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على الفوز عليه في مجموع المباراتين ذهاب وإيابًا بستة أهداف دون رد.

وقال «جلال» في تصريحات لقناة «أون سبورت»، «التأهل لدور المجموعات الأفريقي أمر مميز للغاية.. والأهم هو عودة أحمد جمعة للمشاركة من جديد».

وتابع، «أهدرنا العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة على أرضنا ولكن سنعمل على معالجة هذا الأمر في الفترة القادمة».

وأضاف، «أنتظر قرعة دور المجموعات يوم 10 نوفمبر الجاري وسنعمل على تحديد العناصر التي سيتم إضافتها في القائمة الإفريقية حيث أن لدينا 7 أماكن شاغرة».

يذكر أن المصري البورسعيدي تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على فريق كوت دي أور بطل سيشل بأربعة أهداف دور رد ذهابًا، والفوز بثنائية إيابًا بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.