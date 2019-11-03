  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

وزير المالية

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

البغدادي

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

فتاة الجوكر

فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

عرب وعالم

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

#

"بن سلمان" يكشف ماذا سيحدث فى حالة الحرب مع إيران

#

أول رد سعودي على استهداف معملي "أرامكو" تأثيره

أخبار السعودية

أرامكو

البورصة،

بن سلمان

كشف الأمير محمد بن سلمان  ولي العهد السعودي، عن فوائد طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، أنه من المفاتيح الرئيسية لرؤية 2030 لنهضة الاقتصاد بالمملكة.

وأضاف في فيديو متداول له على قناة العربية، أن أرامكو ستعلن عن قوائمها بعد الطرح، وستكون تحت رقابة كل البنوك وكل المحللين والاقتصاديين والخبراء بل وكل البنوك العالمية ومراكز الدراسات، والتخطيط في العالم، ستراقب أرامكو بشكل مكثف. وقال ولي العهد أن قيمة شركة أرامكو الاجمالية 2 تريليون دولار، وهي الأكثر قيمة في العالم حاليا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» الأحد إجازة بأجر كامل بمناسبة المولد النبوى
» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه