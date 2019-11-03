شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

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وثق مقطع فيديو رد فعل نساء مواليات لتنظيم داعش، على مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي؛  حيث تتعهد الداعشيات، بمواصلة القتال، مصرات على أن مقتل البغدادي جراء عملية أمريكية خاصة في إدلب شمال سوريا تم بإذن الله تعالى.

وعلق خطيب مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي وسيم يوسف، على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "حينما يلبس العقل النقاب.. وليس الوجه.. حينما يملك التطرف لسانًا.. حينما ينطق التخلف".


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