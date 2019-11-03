» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"

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القاهرة

نانسي عجرم

احتشام

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورة لها من آخر حفلاتها في مصر والسعودية، ولكن ما لفت متابعيها هو احتشام إطلالتها في هذه الحفلات.

وظهرت "نانسي" في حفلها في القاهرة بجيمسوت أزرق طويل، وتركت شعرها منسدلاً، وعلقت على الصورة، قائلة: "هذا حدث جميل وجمهور رائع في القاهرة".

كما  نشرت صور لها، الجمعة الماضية، في الرياض بعد الحفلة التي أقامتها ضمن "موسم الرياض حيث ظهرت  بجيمسوت أسود لامع، وتركت شعرها حر أيضًا، ونالت الصور إعجاب الكثيرين.


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