  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

وزير المالية

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

البغدادي

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

فتاة الجوكر

فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

#

ريال مدريد يفوز على غلاطة سراي في دوري أبطال أوروبا

#

ريال مدريد يرفض 6 عروض من ليفربول لضم لاعب واحد

وجه إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، انتقادًا شديد اللهجة للتحكيم خلال المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس فى الجولة الـ12 من عمر الدوري الإسباني، والتى انتهت بالتعادل السلبي.

انتقاد "بوتراجينيو"، للتحكيم جاء بعدما رفض احتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد لاعب الخصم المغربي زهير فضال. 

وتساءل مدير العلاقات: "لماذا لم يتم اللجوء إلى "الفيديو" فى تلك اللعبة بالتحديد.. يد اللاعب قاطعت اللعبة ولا أفهم لماذا تصب القرارات فى اتجاه ثم تذهب فى اتجاه آخر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» الأحد إجازة بأجر كامل بمناسبة المولد النبوى
» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه