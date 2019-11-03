  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:10 م
بحث متقدم
حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

وزير المالية

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

البغدادي

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

فتاة الجوكر

فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

مذبحة جديدة للفيل "بن لادن"

عرب وعالم

الفيل بن لادن
الفيل بن لادن

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

من غراب لـ "كلب"..حيوانات تعقبت "بن لادن" و"البغدادي"

#

تصريحات جديدة لـ آل الشيخ عن "بن سلمان"

#

تصريحات جديدة لـ "بن سلمان" بشأن الاعتداء على أرامكو

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

الهند

بن لادن

مذبحة

الفيل

أقدم الفيل الهندي الملقب باسم زعيم القاعدة "أسامة بن لادن"، على مذبحة جديدة في قرية هندية، بعد مقتله لخمسة أشخاص.

وكان الفيل الذي أطلق عليه "بن لادن"، قد أثار الذعر بتدمير المزارع وقتل الأشخاص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن أهالي القرية يبحثون حاليًا عن الفيل، في محاولة منهم لنقله إلى غابة لا يعيش فيها بشر.

كانت القوات الأمنية قد أطلقت حملة سابقة لمقتل الفيل الملقب بـ"بن لادن"، لكن تبين أنه حيوان غير الفيل المطلوب.

وكانت إحصائيات رسمية ذكرت أن 2300 شخص قد قتلوا في بسبب الأفيال  خلال السنوات الخمس الماضية، بينما قتل 700 فيل على مدار الثماني سنوات الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» الأحد إجازة بأجر كامل بمناسبة المولد النبوى
» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه