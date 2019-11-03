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رسميًا.. "أرامكو" تعلن طرح أسهمها فى السوق المالية السعودية "تداول"

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أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

علي محمود

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أخبار السعودية

أرامكو

تداول

أعلنت شركة النفط السعودية العملاق "أرامكو"، اليوم الأحد نيتها إدراج أسهمها في سوق المال السعودية "تداول".

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم، وكذلك عدد الأسهم المبيعة ونسبتها، سوف يتحدد في نهاية مدة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة، أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار لعام 2020.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، الموافقة على طلب شركة "أرامكو" السعودية تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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