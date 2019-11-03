أفيخاي أدرعى يثير غضب فنانة شهيرة.. والأخيرة ترد بـ"بلوك"

فاجأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الوطن العربي، حيث نشر فيديو عبر "تويتر" يهنئ الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها.

ونشر "أفيخاي" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يعزف ويغني أحد أغاني إليسا بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق على الفيديو، قائًلا: "كل عام وأنتِ بخير يا #إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في #لبنان ضد إرهاب".

ولاقي الفيديو ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين العرب، وجاءت التعليقات كالآتي: "والله إذا بتغنوا طلع البدر علينا راح نحررها".

جدير بالذكر، أن الفنانة إليسا، قد حظرت المتحدث باسم جيش الاحتلال، بعد خلاف شن بينهما على "تويتر"، على خلفية تغريدتها حول فلسطين.

وكانت إليسا قد كتبت في تغريدة لها أن "أرض فلسطين تضيع ببطء، ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟"، وهو الأمر الذي أثار غضب "أدرعي" فرد عليها محملاً حركة حماس مسئولية الأحداث الأخيرة، ما دفع إليسا إلى وصفه بالمحتل الوقح، وحظر حسابه.