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القضاء العراقي يكشف حقيقة اعتقال "العبادي"

عرب وعالم

حيدر العبادي
حيدر العبادي

علي محمود

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القضاء العراقي

تظاهرات العراق

محاصرة منزل العبادي

اعتقال العبادي

ذكر عضو الائتلاف الوطني علي السنيد، أن قوة مسلحة غير نظامية، ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي؛ من دون معرفة أسباب.

وأشارت هيئة النزاهة العراقية، في بيان لها، إلى أن دائرة التحقيقات بالهيئة أصدرت 60 أمر ضبط  لنواب ومسئولين محليين؛ على خلفية تهم فساد وإهدار مال عام.

ومن جانبه نفى مجلس القضاء الأعلى، إصدار أي مذكرة بخصوص رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.

وقال المجلس، في بيان له: "إن المركز الإعلامي اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي، والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفًا أنه لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي.

وتابع البيان أنه: "حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكل تتبع السياقات القانونية العلنية".

يذكر أن العراق تشهد تظاهرات اندلعت منذ أسابيع؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز الحكومة عن إيجاد حلول للأزمات.

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