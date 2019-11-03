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السياحة عن زيارة "كاتي بيري" للأهرامات: دعاية مجانية

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كاتي بيري
كاتي بيري

متابعات - أمينة عبد العال

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الأهرام

كاتي بيري

اورلاند بلوم

أكدت رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، سامية سامي، أن زيارة المطربة العالمية "كاتي بيري" مع صديقها البريطاني أورلاند بلوم إلى أهرامات الجيزة تعتبر دعاية مجانية للسياحة في مصر.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية في تصريحات صحفية، إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعتزم دعوة مشاهير العالم إلى مصر من أجل تنشيط السياحة.

جدير بالذكر أن المطربة العالمية "كاتي بيري" شاركت متابعيها علي "إنستجرام" بالعديد من الصور لها هي وصديقها في الأهرام، لافتة إلى "ريشة ماعت" في صورتها التي تشير إلي الحياة بعد الممات. 

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