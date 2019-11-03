  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:13 م
بحث متقدم
حلا شيحة

حلا شيحة تصدم الجميع برقصة مثيرة بالـ«هوت شورت»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف فوائد طرح «أرامكو» في البورصة

أبو بكر البغدادي

شاهد.. تعليق نساء داعش على مقتل البغدادى

رئيس النواب

"نسيتوا الانتخابات".. رسالة ساخرة من عبد العال للنواب

صاحب مسابقة أجمل سيقان

مسابقة "أجمل سيقان نسائية" تثير ضجة بالكويت

تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: تعرضت لوعكة صحية لهذا السبب وربنا سلّم

جانب من المؤتمر

أبو الغيط يحذر العرب من هذا الأمر

وزير المالية

«جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر

البغدادي

صور تنشر لأول مرة عن مقتل "البغدادي"

فتاة الجوكر

فتاة كويتية تقلد "الجوكر" وتثير الغضب بالسعودية

"كلم بابا".. مفاجأة صادمة بين عميد حقوق طنطا وطالبة

آخر الأخبار

صورة من الواقعة
صورة من الواقعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"ما علاقة شقيقته".. مفاجأة صادمة بين الكمسري وضحية القطار

#

مقتل نجل فنان شهير داخل منزله والشرطة تكشف مفاجأة صادمة

#

"الحلفاوى" يكشف مفاجأة بين الجمهوريين بـ «السوبر»

#

مفاجأة صادمة وراء خبر تعرض "حكيم" لحادث سير

الحدث

التعليم العالي

طالبة

عميد حقوق

فجر وليد العشري المتحدث الرسمي بجامعة طنطا مفاجأة صادمة بشأن واقعة الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر خلاله عميد كلية الحقوق بالجامعة وهو يعنف طالبة قائلاً: "الفيديو المنشور لا يخص الطالبة فقط وإنما هناك أيضًا طالب آخر موجه له الحدث".

وروي العشري تفاصيل الواقعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي قائلاً: "الطالبة كانت تتحدث عبر الهاتف خلال المحاضر وبجانبها طالب آخر يدخن، فطلب العميد من الطالب عدم التدخين حفاظًا على قواعد المحاضرة فرد الطالب بشكل غير لائق وأساء للعميد، لينفعل العميد طالبًا له الأمن الإداري أن يخرجه خارج المحاضرة".

وأضاف: "أما الطالبة طلب منها العميد عدم الحديث في الهاتف أثناء المحاضرة لترد عليه: "أنت مش عارف أنا مين كلم بابا، وأنا هتكلم براحتي".

وعقب العشري على الواقعة قائلا: "مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تشويه صورة الجامعة وصورة الدكتور مع الطالب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب رفض «مبابي» الانتقال إلى ريال مدريد
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بـ"اطلالة جريئة"
» السعودية.. لحظة سرقة سيارة من داخل المقابر
» شاهد.. أزمة مرورية بسبب وائل كفوري في الأردن
» احتفال غير مسبوق لـ"دبى" بهذا الفنان العالمي
» نانسي عجرم تبهر السعوديين بـ"ملابسها"
» سر غضب ريال مدريد من التحكيم الإسباني
» «جمارك الإسكندرية» أفرجت عن سيارات بـ 6,2 مليار جنيه في أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق
» الأحد إجازة بأجر كامل بمناسبة المولد النبوى
» راحة سلبية لذئاب الجبل 24 ساعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه