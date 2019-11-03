موقف غريب لـ"الجفري" بشأن أزمة "أسما" بعد حديثها عن الشعراوي

إيمان هاني
استنكر الداعية الإسلامي الشيخ حبيب الجفري، موجة الجدل التي أثيرت على خلفية تصريحات الإعلامية أسما شريف منير، عن الشيخ الشعراوي، قائلاً: "دا مش نقد دا هدم، من حق الشباب يقولوا اللي في نفسهم ونناقشهم بهدوء".
وأضاف الجفري في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الشباب له الحق أن يتحدث فيما يدور بخاطره ويسأل عن كل شيء ويتم تشجيعهم علي ذلك ومن ثم مناقشتهم بهدوء"، معقبًا: "مفيش حد معصوم من الخطأ".
وتابع: "من حق أي إنسان أن يقول عن شيء ما أنه غير مقتنع به أو غير متقبل لمسألة ما، ثم يكون النقد صحيحًا يستفاد به الشخص ويبني عليه حكمه".
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