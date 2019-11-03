صدمة بسبب تصريحات حلا شيحة الأخيرة عن الحجاب

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حلا شيحة
حلا شيحة

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أطلقت الفنانة حلا شيحة تصريحات صادمة عن ارتدائها الحجاب ، مؤكدة أنه ليس بالأهمية التي يتصورها البعض.

وقالت في لقاء مع برنامج "cuthecrap" المذاع على "يوتيوب" : "الحجاب ليس الأساس في الدين والدليل على ذلك أنه لم يذكر في أول القرآن .. بل ذُكر في منتصفه".

وأضافت: "ربنا رحمن رحيم والدليل إننا بنقلع الحجاب وبيسامحنا ومش بيعاقبنا .. ربنا بيحب الحجاب بس مش دا الأساس".

وأردفت : "الصلاة والقرآن حاجة حلوة مالهاش علاقة بالحجاب والتدين .. كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لقياها وأول مرة أحس إني بكلم ربنا وقتها حبيت الصلاة بزيادة وبدأت أقرأ القرآن وحسيت براحة نفسية وشعرت إني مينفعش أكون في الوسط الفني ودا غلط .. كان لازم أوازن".

وتابعت: "أنا مش شيخ عشان أفضل لابسة الحجاب .. أنا بني آدم".

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