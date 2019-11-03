فنان يدافع عن إساءة أسما شريف منير للشعراوي: كفاية إرهاب فكري

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الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي

أحمد عادل شعبان

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أسما شريف منير

دافع الفنان أحمد السعدني عن الإعلامية أسما شريف منير بعد إساءتها للشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال "السعدني" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "واحدة قالت مبحبش الشعراوي ومبيعجنيش كلامه .. هو اللي قالته دا حرام في ايه يا جماعة؟ .. هل حب الشعراوي من أصول وثوابت الإسلام؟ ".

وأضاف: "في ايه يا جماعة .. كفاية إرهاب فكري .. هنلاقيها منكم ولا منهم"

وكانت أسما شريف منير شنت هجوما على الشيخ الشعراوي ووصفته بأوصاف غير لائقة منها أنه متطرف.

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