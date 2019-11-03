» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة

03 نوفمبر 2019 - 12:20 ص

كشف الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، عن تفاصيل واقعة مشادته مع طالبة داخل المدرج، مشيرًا إلى أنه في أثناء إلقائه محاضرة يوم الأربعاء الماضي، وجد طالبة تتحدث في الهاتف المحمول، وعندما طالبها بعدم التحدث، ردَّت عليه قائلةً: "أنا باكلّم بابا، ووالله لأورّيك".



وأشار إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء يوم السبت، إلى أنه غضب بسبب رد الطالبة، معقبًا: "قُلت لها ورّيني بعد المحاضرة بعد ما هددتني أمام الطلاب، وكنت أدافع عن هيبة الأستاذ الجامعي".



وتابع عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا: "كنت أبتسم في أثناء حديثي إلى الطالبة، وفي قمة الثبات الانفعالي"، منوهًا بأن والد الطالبة جاء إليه واعتذر له، وأكد أن ابنته تتناول علاجًا قد يكون قد أثَّر عليها.

