» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب

02 نوفمبر 2019 - 10:10 م

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تغير حالة الطقس في هذا التوقيت، يؤدي إلى انخفاض المناعة، لأن الجسم يكون غير مستعد للتعامل مع تغير الطقس المفاجئ.



وأضاف أستاذ المناعة، حلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المواطن عليه أن لا يخرج بشكل مفاجئ من مكان بارد إلى ساخن أو العكس، وضرورة تهوية الفصول وأتوبيسات المدرسة، وغسل اليدين بشكل متكرر، خاصة أن غسيل اليدين ينقذ مليون شخصًا من الموت سنويًا.