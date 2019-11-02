» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل

02 نوفمبر 2019 - 11:00 م

قال اللواء محمد شيرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، إن مدة شحن الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء تصل إلى 8 ساعات، موضحا أن الدولة تعمل على تزويد محطات الوقود بإمكانية الشحن الكهربائي، فهناك 100 محطة وقود مجهزة بوحدات الشحن الكهربائي الآن.



وأشار شيرين - خلال لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء السبت- إلى أن عداد السيارة الملاكي التي تعمل بالكهرباء مزود بإمكانية معرفة الوقت المتبقي على إعادة الشحن، وهناك آلية للشحن السريع، ويستغرق نحو ثلث ساعات.

